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«Странная попытка». На Западе набросились на Трампа из-за Украины

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Стремление американского президента Дональда Трампа стать посредником в российско-украинском конфликте не дало результатов, пишет издание Steigan.

Источник: Reuters

«Странная попытка администрации Трампа выступить посредником (при этом США были воюющей стороной, а не беспристрастным арбитром) с самого начала оказалась неэффективной», — говорится в материале.

По словам автора, изменение риторики главы Белого дома в отношении России вызвано разочарованием из-за отказа Москвы вести переговоры на условиях Запада, подразумевающих прекращение огня как предварительного требования для диалога. Ясно, что Кремль не согласится на это без гарантий устранения более глубоких причин конфликта, добавил он.

Трамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум о заключении мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у России нефть, газ и другие энергоносители.

Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия на Украину, расходы при этом лягут на Европу. В будущие поставки войдут батареи Patriot, а не только ракеты.

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

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