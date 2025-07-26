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Митинг оппозиционных партий прошел в Кишиневе

Sputnik Молдова провел трансляцию митинга оппозиционных партий в центре Кишинева.

Источник: Sputnik.md

В молдавской столице прошел митинг оппозиционных партий «За Молдову!», организаторами являются политические и общественные силы, выступающие за укрепление молдавской государственности, защиту суверенитета, нейтралитета и национальных интересов страны.

Акция была нацелена на поддержку нейтралитета Молдовы, ее суверенитета, исторической идентичности.

Участники митинга заявили о неприятии любого внешнего давления, угрожающего государственности Молдовы.

Основная объявленная цель оппозиции — дальнейшее объединение сил для участия и победы в парламентских выборах.