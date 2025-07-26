Митинг оппозиционных партий прошел в Кишиневе

В молдавской столице прошел митинг оппозиционных партий «За Молдову!», организаторами являются политические и общественные силы, выступающие за укрепление молдавской государственности, защиту суверенитета, нейтралитета и национальных интересов страны.
Акция была нацелена на поддержку нейтралитета Молдовы, ее суверенитета, исторической идентичности.
Участники митинга заявили о неприятии любого внешнего давления, угрожающего государственности Молдовы.
Основная объявленная цель оппозиции — дальнейшее объединение сил для участия и победы в парламентских выборах.