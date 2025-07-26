Радий Хабиров принял участие в республиканском семинаре «День поля»

Радий Хабиров отметил, что в эти дни на поля выйдут 4,19 тысяч комбайнов, это на 80 больше, чем в прошлом году. Он поблагодарил муниципалитеты, глав фермерских хозяйств, руководителей сельхозпредприятий за то, что они активно закупают новую технику и пообещал, что власти республики компенсируют часть затрат на приобретение сельхозмашин и оборудования, в том числе отечественного производства. Глава Башкирии выразил надежду на то, что в этом году в республике ожидают «неплохой урожай», если погода не подведет. По его словам, в прошлом году собрали около 3 млн тонн зерна.