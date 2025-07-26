Аксёнов поздравил работников торговли с профессиональным праздником

«Торговля — одна из ключевых сфер экономики Крыма. Это касается и значительного вклада в валовой региональный продукт, в наполнение бюджета республики, и создания новых рабочих мест, и, конечно, повышения качества жизни людей», — заявил Аксёнов.
Глава республики подчеркнул, что отрасль демонстрирует динамичное развитие: открываются современные магазины, внедряются новые технологии, расширяется ассортимент отечественных, в том числе крымских, товаров. Аксёнов также выделил существенный вклад торговли в развитие малого и среднего предпринимательства, отметив, что для многих это стартовая точка в бизнесе.
Особо глава региона отметил гражданскую позицию работников сферы.
«Многие неравнодушные работники сферы торговли поддерживают участников СВО, оказывают помощь фронту, проявляют активную гражданскую позицию. Это и производство окопных свечей, и плетение маскировочных сетей, и отправка гуманитарных грузов, другая помощь участникам СВО», — добавил Аксёнов.
Завершая свое поздравление, глава Крыма пожелал здоровья, благополучия и новых успехов в трудах на благо полуострова и России.