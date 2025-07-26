Аксёнов поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Глава республики подчеркнул, что отрасль демонстрирует динамичное развитие: открываются современные магазины, внедряются новые технологии, расширяется ассортимент отечественных, в том числе крымских, товаров. Аксёнов также выделил существенный вклад торговли в развитие малого и среднего предпринимательства, отметив, что для многих это стартовая точка в бизнесе.