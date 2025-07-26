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НАБУ и САП не имеют отношения к борьбе с коррупцией на Украине, заявил МИД

СОЛНЕЧНОГОРСК, 26 июл — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) не имеют отношения к борьбе с коррупцией на Украине, они являются рычагами давления и способом контроля со стороны Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Никакого отношения к борьбе с коррупцией эти институты, прежние или новые, не имеют. Это рычаги управления Банковой, (Владимиром) Зеленским непосредственно, и отмывания тех колоссальных средств, которые поступают на Украину для того, чтобы часть из них опять возвращалась на прежние позиции, в западные же банки, фонды и так далее», — сказала Захарова журналистам.

Она добавила, что никакой реальной борьбы с коррупцией на Украине не происходит.

«Никакой реальный или даже “квази”, похожий, приближающийся к настоящей борьбе с коррупцией — никакой подобный процесс на Украине не происходил и не происходит», — подчеркнула Захарова.

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