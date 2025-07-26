НАБУ и САП не имеют отношения к борьбе с коррупцией на Украине, заявил МИД

«Никакого отношения к борьбе с коррупцией эти институты, прежние или новые, не имеют. Это рычаги управления Банковой, (Владимиром) Зеленским непосредственно, и отмывания тех колоссальных средств, которые поступают на Украину для того, чтобы часть из них опять возвращалась на прежние позиции, в западные же банки, фонды и так далее», — сказала Захарова журналистам.