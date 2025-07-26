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Глава МИД РФ поздравил Башкирию с успехом проекта «Шульган-Таш»

Наскальная живопись пещеры включена в список наследия ЮНЕСКО.

Источник: Наследие Башкортостана, Вк

Сергей Лавров поздравил Башкортостан с включением объекта «Наскальная живопись пещеры Шульган-Таш» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Министр иностранных дел России выразил признательность правительству и представителям научного сообщества республики за поддержку в продвижении номинации, а также за их активное участие в 47-й сессии Комитета ЮНЕСКО.

"Этот уникальный образец пещерного искусства верхнего палеолита, расположенный в Башкирии, стал первым объектом мирового достояния. Благодаря скоординированным действиям нашей делегации и грамотной подготовительной работе нам удалось добиться наилучшего результата.

Учитывая успешный опыт, рассчитываю на продолжение плодотворного сотрудничества по продвижению в Список всемирного наследия номинации «Башкирские шиханы: Торатау, Куштау и Юрактау», рассмотрение которой планируется на 48-й сессии Комитета в следующем году", — говорится в телеграмме на имя Главы Башкортостана Радия Хабирова.

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