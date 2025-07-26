Глава МИД РФ поздравил Башкирию с успехом проекта «Шульган-Таш»

Учитывая успешный опыт, рассчитываю на продолжение плодотворного сотрудничества по продвижению в Список всемирного наследия номинации «Башкирские шиханы: Торатау, Куштау и Юрактау», рассмотрение которой планируется на 48-й сессии Комитета в следующем году", — говорится в телеграмме на имя Главы Башкортостана Радия Хабирова.