Западу не до мира, заявили в МИД России

«Если бы Запад хотел мира на Украине, наверное, они бы перестали поставлять вооружение. Наверное, они перестали бы спонсировать террористические акты. Наверное, они бы сделали так, чтобы киевский режим не реализовывал и не распространял экстремистскую идеологию. Но ничего из этого они не делают», — сказала Захарова журналистам.