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Западу не до мира, заявили в МИД России

СОЛНЕЧНОГОРСК, 26 июл — РИА Новости. Запад перестал бы вооружать Украину и спонсировать террористические акты, если бы хотел мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Если бы Запад хотел мира на Украине, наверное, они бы перестали поставлять вооружение. Наверное, они перестали бы спонсировать террористические акты. Наверное, они бы сделали так, чтобы киевский режим не реализовывал и не распространял экстремистскую идеологию. Но ничего из этого они не делают», — сказала Захарова журналистам.

Она подчеркнула, что мирные переговоры и политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Украине никогда не были истинным трендом или философией Запада.

«Им тут не до мира, очевидно. Нет ни одной предпосылки говорить о том, что коллективный Запад и НАТО серьезно понимают ценность мира или стремятся установить его на Украине или хоть как-то снизить там напряженность. Все свидетельствует об обратном», — заключила Захарова.

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