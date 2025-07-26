Орбан заявил о росте угрозы третьей мировой войны

Он напомнил, что «мировые войны никогда не вспыхивали неожиданно, всегда были признаки нарастания такой угрозы». Орбан считает, что такие признаки есть и сейчас. В их числе он назвал «усиление соперничества между великими державами», гонку вооружений и рост военных расходов, а также увеличение количества вооруженных конфликтов. «С 1990 по 2025 год 100 крупнейших оружейных компаний мира увеличили свой оборот в полтора раза», — сказал глава правительства.