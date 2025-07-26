Reuters сообщил о переносе военных операций ВСУ из-за сбоя Starlink

«FPV-дроны не летали, артиллерия не получила целеуказания, и все, кто мог там и тут, перешли на радиосвязь. За несколько часов проблемы у компании Илона Маска фактически отбросили ВСУ на десятилетие назад в плане управляемости», — говорится в сообщении.