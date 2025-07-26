Лукашенко заявил о значимых результатах во взаимодействии Беларуси и Кубы

26 июля президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление президенту Кубы Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу, сообщили в пресс-службе белорусского президента.
Александр Лукашенко поздравил главу Кубы и народ этой страны с Днем национального восстания. В поздравлении говорится, что недавний визит президента Кубы в Беларусь подтвердил не только глубину межгосударственных отношений между двумя странами, но и особую теплоту человеческих отношений.
«Минск и Гавана строят сотрудничество исключительно на основе дружбы и взаимопонимания, имеют близкие позиции по основным вопросам современности», — подчеркнул белорусский президент.
Он отметил, что страны за короткий период «достигли значимых результатов по таким перспективным направлениям, как продовольственная безопасность и промышленная модернизация».
«Подтверждаю готовность к экспорту двигателей и медицинских препаратов, а также к развитию кооперации в строительстве, энергетике, транспортной инфраструктуре и других сферах взаимного интереса», — сказано в поздравлении.
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