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Лукашенко заявил о значимых результатах во взаимодействии Беларуси и Кубы

Лукашенко поздравил кубинцев с Днем национального восстания.

Источник: Комсомольская правда

26 июля президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление президенту Кубы Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Александр Лукашенко поздравил главу Кубы и народ этой страны с Днем национального восстания. В поздравлении говорится, что недавний визит президента Кубы в Беларусь подтвердил не только глубину межгосударственных отношений между двумя странами, но и особую теплоту человеческих отношений.

«Минск и Гавана строят сотрудничество исключительно на основе дружбы и взаимопонимания, имеют близкие позиции по основным вопросам современности», — подчеркнул белорусский президент.

Он отметил, что страны за короткий период «достигли значимых результатов по таким перспективным направлениям, как продовольственная безопасность и промышленная модернизация».

«Подтверждаю готовность к экспорту двигателей и медицинских препаратов, а также к развитию кооперации в строительстве, энергетике, транспортной инфраструктуре и других сферах взаимного интереса», — сказано в поздравлении.

Ранее мы писали, что Лукашенко обратился к специалистам, которые оказывают медпомощь матерям и детям.

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Еще Лукашенко усилил ответственность председателей райисполкомов в Беларуси.

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