Лукашенко заявил о значимых результатах во взаимодействии Беларуси и Кубы

Александр Лукашенко поздравил главу Кубы и народ этой страны с Днем национального восстания. В поздравлении говорится, что недавний визит президента Кубы в Беларусь подтвердил не только глубину межгосударственных отношений между двумя странами, но и особую теплоту человеческих отношений.