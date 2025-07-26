Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Сербии пообещал не вводить санкции против России

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут заявил, что при нынешнем правительстве страна не будет вводить санкции против России. Об этом он сообщил на заседании, посвященном первым 100 дням работы кабинета министров.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается внешней политики, я хочу еще раз подчеркнуть: пока я являюсь премьер-министром, мы не будем вводить санкции против Российской Федерации», — приводит слова Мацута RT Balkan. Он отметил, что в текущих условиях задача Сербии — защищать свою страну и укреплять единство нации.

В конце июня Джуро Мацут говорил, что готов посетить Москву и обсудить с российской стороной конкретные проекты в области экономики, энергетики, туризма, безопасности и внешней политики. Он также подтвердил, что не намерен отправлять сербское оружие Киеву.

В декабре 2024 года президент Сербии Александр Вучич подчеркивал, что Белград не будет поворачиваться спиной к Москве, несмотря на давление Запада и введенные ограничения в отношении «Нефтяной индустрии Сербии».

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше