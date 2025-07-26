Премьер Сербии пообещал не вводить санкции против России

«Что касается внешней политики, я хочу еще раз подчеркнуть: пока я являюсь премьер-министром, мы не будем вводить санкции против Российской Федерации», — приводит слова Мацута RT Balkan. Он отметил, что в текущих условиях задача Сербии — защищать свою страну и укреплять единство нации.