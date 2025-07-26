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Литва выделит €30 млн на закупку для Украины систем Patriot

ВИЛЬНЮС, 26 июля. /ТАСС/. Вильнюс направит €30 млн на приобретение для Украины американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом агентству BNS по итогам встречи министров обороны стран Балтии с их американским коллегой Питом Хегсетом заявила глава литовского военного ведомства Довиле Шакалене.

Источник: Reuters

«Литва сообщила о своей позиции, о том, что присоединится к закупке производимого в США оружия, конкретно к приобретению систем Patriot, выделив на это около €30 млн», — приводит агентство слова министра.

«Тем самым мы посылаем стратегическое известие о том, что полностью разделяем данное решение президента США Дональда Трампа», — отметила Шакалене.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. По словам президента, поставки будут включать 17 систем Patriot.

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