Литва выделит €30 млн на закупку для Украины систем Patriot

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. По словам президента, поставки будут включать 17 систем Patriot.