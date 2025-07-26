Молдавский депутат назвал страну идеологическим концлагерем

Партия «Будущее Молдовы» экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также партия «Сердце Молдовы» бывшей главы Гагаузии Ирины Влах 22 июля сообщили, что создают избирательный блок для участия в парламентских выборах 28 сентября. Название нового политформирования пока не разглашается, также неизвестно, кто именно его возглавит. В субботу лидеры нового блока решили провести митинг в центе Кишинева, чтобы обсудить со своими сторонниками дальнейшие действия.
«Закручивание гаек дошло до такой степени, что у меня лично есть ощущение, что мы живем в каком-то идеологическом концлагере. Сегодня вы пришли сюда для того, чтобы потребовать от нас, политиков, услышать мнение подавляющего большинства общества. Вы пришли потребовать от нас объединиться, чтобы объединить это самое большинство в обществе. Вы пришли от нас требовать того, чтобы вы нашими руками через буквально два месяца смогли спасти Молдову, вернуть ей мир, независимость и свободу», — сказал Старыш на митинге.
По его мнению, задача любого политика слышать, слушать и реализовывать мнение, коренные интересы подавляющего большинства молдавского общества. «Чего хочет молдавское общество, чего хочет это самое подавляющее его большинство? Оно хочет, прежде всего, жить в суверенной, независимой стране. А что у нас? Нашим суверенитетом эта власть торгует налево и направо. Она сдает его Брюсселю, Бухаресту, Вашингтону, кому угодно. Вершиной позора было участие в агитации и в голосовании первых лиц независимой Молдовы на выборах президента иностранного государства. Чего еще хочет подавляющее большинство молдавского общества? Оно хочет жить в мире, а нас вооружают до зубов», — пояснил он.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.