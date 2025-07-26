Молдавский депутат назвал страну идеологическим концлагерем

«Закручивание гаек дошло до такой степени, что у меня лично есть ощущение, что мы живем в каком-то идеологическом концлагере. Сегодня вы пришли сюда для того, чтобы потребовать от нас, политиков, услышать мнение подавляющего большинства общества. Вы пришли потребовать от нас объединиться, чтобы объединить это самое большинство в обществе. Вы пришли от нас требовать того, чтобы вы нашими руками через буквально два месяца смогли спасти Молдову, вернуть ей мир, независимость и свободу», — сказал Старыш на митинге.