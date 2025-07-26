Германия передала Украине три системы ПВО Patriot, сообщили СМИ

Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Германия готова отдать Украине две системы Patriot, но только при гарантиях, что Соединенные Штаты восполнят арсенал в течение шести или восьми месяцев. В понедельник он объявил, что договоренности с США включают поставку киевскому режиму пяти систем. В тот же день Минобороны сообщило, что ВС России уничтожили на Украине три пусковые установки одноименного зенитного ракетного комплекса.