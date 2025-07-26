Оппозиция преодолела внутренние разногласия, заявил экс-премьер Молдавии

Партия «Будущее Молдовы» экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также партия «Сердце Молдовы» бывшей главы Гагаузии Ирины Влах 22 июля сообщили, что создают избирательный блок для участия в парламентских выборах 28 сентября. Название нового политформирования пока не разглашается, также неизвестно, кто именно его возглавит. В субботу лидеры нового блока решили провести митинг в центе Кишинева, чтобы обсудить со своими сторонниками дальнейшие действия.
«Несмотря на то, что мы разные — и мы лидеры политических разных партий, и каждый из вас, но это сила от Бога дана найти компромисс. Политика — это дипломатия компромисса. Я как председатель партии “Будущее Молдовы”, как гражданин Молдовы, как патриот страны оставил в сторону всё, убедил моих коллег, чтобы все сплетни оставить в сторону и объединиться», — сказал Тарлев на митинге.
Политик отметил, что сделает всё возможное со своей партией «Будущее Молдовы», чтобы быть вместе с лидерами Партии социалистов, коммунистов и «Сердца Молдовы». «Мы вместе организуем, построим именно хорошее, счастливое будущее Молдовы», — отметил он.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.