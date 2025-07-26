Оппозиция преодолела внутренние разногласия, заявил экс-премьер Молдавии

«Несмотря на то, что мы разные — и мы лидеры политических разных партий, и каждый из вас, но это сила от Бога дана найти компромисс. Политика — это дипломатия компромисса. Я как председатель партии “Будущее Молдовы”, как гражданин Молдовы, как патриот страны оставил в сторону всё, убедил моих коллег, чтобы все сплетни оставить в сторону и объединиться», — сказал Тарлев на митинге.