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Чубашенко: на выборы надо звать наблюдателей от евроскептиков и трампистов

Журналист прокомментировал попытки оппозиционных партий объединиться перед предстоящими выборами в Молдове.

Объединение — это единственный путь для успешной борьбы с правящей партией. Если оппозиция этого не сделает, то на парламентских выборах их разделят и разобьют поодиночке. Такое мнение в комментарии для Sputnik Молдова высказал публицист, журналист Дмитрий Чубашенко.

Что должна делать оппозиция? Первое — объединиться. Второе — мобилизовать сторонников. Третье — обеспечить контроль на выборах, особенно за рубежом. Четвёртое — пригласить альтернативных международных наблюдателей, не из ЕС и ОБСЕ, а от евроскептиков и трампистов.

заявил Чубашенко

Особое внимание журналист уделил вопросу евроинтеграции. Он считает, что оппозиция должна быть евроскептической, поскольку референдум показал рост недовольства среди населения по поводу курса в ЕС.

Не существует «правильной» евроинтеграции — то, что сейчас делает власть, и есть её суть. Референдум показал: в стране больше противников евроинтеграции. Нужно их объединить.

отметил собеседник

Чубашенко подчеркнул, что ставки на выборах чрезвычайно высоки: Молдова становится частью военной инфраструктуры НАТО, и страна может быть вовлечена в конфликт с Россией в ближайшие годы.

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