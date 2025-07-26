Чубашенко: на выборы надо звать наблюдателей от евроскептиков и трампистов

Объединение — это единственный путь для успешной борьбы с правящей партией. Если оппозиция этого не сделает, то на парламентских выборах их разделят и разобьют поодиночке. Такое мнение в комментарии для Sputnik Молдова высказал публицист, журналист Дмитрий Чубашенко.
Что должна делать оппозиция? Первое — объединиться. Второе — мобилизовать сторонников. Третье — обеспечить контроль на выборах, особенно за рубежом. Четвёртое — пригласить альтернативных международных наблюдателей, не из ЕС и ОБСЕ, а от евроскептиков и трампистов.
Особое внимание журналист уделил вопросу евроинтеграции. Он считает, что оппозиция должна быть евроскептической, поскольку референдум показал рост недовольства среди населения по поводу курса в ЕС.
Не существует «правильной» евроинтеграции — то, что сейчас делает власть, и есть её суть. Референдум показал: в стране больше противников евроинтеграции. Нужно их объединить.
Чубашенко подчеркнул, что ставки на выборах чрезвычайно высоки: Молдова становится частью военной инфраструктуры НАТО, и страна может быть вовлечена в конфликт с Россией в ближайшие годы.