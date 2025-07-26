Чубашенко: на выборы надо звать наблюдателей от евроскептиков и трампистов

Объединение — это единственный путь для успешной борьбы с правящей партией. Если оппозиция этого не сделает, то на парламентских выборах их разделят и разобьют поодиночке. Такое мнение в комментарии для Sputnik Молдова высказал публицист, журналист Дмитрий Чубашенко.