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Экс-президент Молдавии обвинил правящую партию в популизме

КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер Компартии Владимир Воронин заявил, что правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) последние четыре года занималась популизмом и не принимала действительно важных законов.

Источник: Sputnik

«Из 3 тысяч законов, за которые проголосовало правящее большинство ПДС, лишь порядка 300 носят какой-то конструктивный характер. Всё остальное — дополнения, чистый популизм. Они добавляли в них буквы и запятые», — заявил Воронин журналистам.

По его словам, последние четыре года в парламенте от правящей партии работали одни непрофессионалы.

«Это абсолютно неподготовленные люди, конъюнктурщики, которые решали лишь свои личные цели. Стратегических законов, связанных с ситуацией в стране, с мерами по развитию тех или иных отраслей экономики, по улучшению качества жизни людей категорически не было», — подчеркнул экс-президент.

Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.

Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».

С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

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