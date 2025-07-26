WP рассказала, как Европа будет покупать у США оружие для Украины

При этом немецкое издание Spiegel 23 июля писало, что первый Patriot от Германии для Украины будет доступен не раньше чем через восемь месяцев, поскольку только тогда ФРГ сможет получить на замену от США батарею, изначально предназначавшуюся Швейцарии.