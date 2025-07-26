WP рассказала, как Европа будет покупать у США оружие для Украины

Европейские страны будут применять различные финансовые инструменты и механизмы для обеспечения военной помощи Украине в виде американского оружия, пишет The Washington Post (WP).
Среди схем, которые европейские партнеры Киева хотели бы применить, — передача Украине имеющихся в их запасах вооружений с последующей покупкой замены и перенаправлением поставок, предназначенных для других стран, на Украину — после продажи поставляемого оружия ее союзникам.
Германия ради поиска средств для помощи Киеву и расширения собственного оборонного потенциала изменила свое правило госдолга, которое ограничивало возможности заимствования для бюджета страны. Норвегия также предложила помощь в обеспечении Украины оружием — для этого страна может использовать свои нефтяные доходы.
По словам генсека НАТО Марка Рютте, еще по крайней мере шесть других стран — Дания, Швеция, Финляндия, Великобритания, Нидерланды и Канада — тоже готовы оказать финансовую поддержку, но каким путем, неясно.
Один из основных запросов Украины на текущий момент — это зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Одна батарея стоит $1 млрд, а одна ракета для такого комплекса — $4 млн. WP отмечает, что многие страны не готовы передать собственные Patriot Киеву.
Помощь в обеспечении Украины такими ЗРК оказывает Германия. Газета со ссылкой на источники пишет, что Берлин уже передал Киеву три системы и ведет переговоры о дополнительных поставках.
При этом немецкое издание Spiegel 23 июля писало, что первый Patriot от Германии для Украины будет доступен не раньше чем через восемь месяцев, поскольку только тогда ФРГ сможет получить на замену от США батарею, изначально предназначавшуюся Швейцарии.
Помимо систем ПВО помощь Украине может включать радарные системы и системы радиоэлектронной борьбы, перехватчики беспилотников и артиллерию, говорят источники WP. Для первых закупок требуется $10 млрд.
Россия осуждает предоставление Западом военной помощи Украине. Полученное Киевом оружие регулярно поражается российской армией в зоне военной операции. 21 июля Минобороны отчиталось об ударе по трем пусковым установкам Patriot и многофункциональной радиолокационной станции AN/MPQ-65, которая также входит в батарею этого ЗРК.