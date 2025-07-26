Депутаты Нижегородской области хотят ввести подготовку водителей автобусов. На заседании транспортного комитета Законодательного Собрания предложили ее вернуть.
Предлагается создать систему профессиональной подготовки, введя специальность «водитель автобуса» в перечень среднего профессионального образования.
Также предлагают снизить возрастной ценз учащихся колледжей до 19 лет и ввести целевое обучение.
Депутаты оформили официальное обращение к председателю Правительства России Михаилу Мишустину.