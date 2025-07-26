Патрушев: Россия ответит на любую агрессию против Калининградской области

«Так, говорят о том, что Россия обязательно нападет. И речь не идет о том, нападет она или нет, когда это случится — через пять лет, через три года, через восемь лет? И как она это сделает? То ли Сувалкский коридор перережет, то ли вот датчане вдруг решили, что, наверное, Россия высадит десант на Борнхольм», — сказал Грушко.