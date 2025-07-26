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Трамп рассказал о переговорах с премьер-министром Камбоджи по Таиланду

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с премьер-министром Камбоджи о прекращении конфликта с Таиландом.

Источник: Reuters

«Только что поговорил с премьер-министром Камбоджи по поводу прекращения войны с Таиландом. Прямо сейчас я звоню исполняющему обязанности премьер-министра Таиланда с аналогичной просьбой — о прекращении огня и завершении войны, которая в данный момент бушует», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

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