В Кишиневе прошла масштабная акция протеста против правления Санду

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятки тысяч человек вышли в Кишиневе на акцию протеста против правления президента Майи Санду и ее партии. Об том сообщает ТАСС.
Демонстрация прошла в сквере Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу, куда участники митинга пришли несколькими колоннами по главным улицам Кишинева, скандируя лозунги «Молдова имеет будущее», «За суверенную Молдову», «За справедливость», «В единстве наша сила» и др. Организаторами акции выступили объединяющиеся в избирательный блок Партия социалистов Республики Молдова, Партия коммунистов Республики Молдова, партии «Будущее Молдовы» и «Сердце Молдовы».
В своих выступлениях оппозиционеры заявили о необходимости соблюдения Молдовой нейтралитета и прекращении конфронтации с Россией. Они также обвинили правящую Партию действия и солидарности (ПДС) в присвоении власти и пригрозили инициировать расследование этих нарушений после парламентских выборов 28 сентября.
В своем телеграм-канале молдавский политик, бывший президент Молдовы Игорь Додон обвинил правоохранителей в препятствиях организации митинга. По его словам, на подъездах к Кишиневу были установлены полицейские посты, которые задерживали автобусы и автомобили, на которых сторонники оппозиции добирались до митинга. Кроме того, организаторы сообщили о случаях задержаний участников акции протеста. -0-