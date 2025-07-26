За снятие еврейского хора с авиарейса потребовали разъяснений

МИД Франции, как следует из опубликованного коммюнике, потребовал разъяснений от Испании в связи со снятием с авиарейса испанской компании Vueling группы подростков-евреев с французским гражданством.
В среду около 50 человек (в основном несовершеннолетних), которые возвращались с каникул, были высажены из самолета, летевшего из Валенсии в Париж. Действия стали причиной обвинений в антисемитизме в адрес испанской компании, выполнявшей рейс. В МИД Франции потребовали, в частности, выяснить, не подвергались ли подростки дискриминации из-за своей религии.
В авиакомпании заверили: проводится тщательное внутреннее расследование и что результаты будут доведены до сведения властей обеих европейских стран. Компания утверждает, что около 50 человек, в числе которых была группа еврейских подростков из Франции и их сопровождающие, были высажены ввиду «конфликтного поведения». Согласно заявлению, подростки создали угрозу безопасному осуществлению полета.
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