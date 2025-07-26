За снятие еврейского хора с авиарейса потребовали разъяснений

В среду около 50 человек (в основном несовершеннолетних), которые возвращались с каникул, были высажены из самолета, летевшего из Валенсии в Париж. Действия стали причиной обвинений в антисемитизме в адрес испанской компании, выполнявшей рейс. В МИД Франции потребовали, в частности, выяснить, не подвергались ли подростки дискриминации из-за своей религии.