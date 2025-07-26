Британия решила сбрасывать с воздуха гумпомощь жителям Газы и эвакуировать детей

Ранее сообщалось, что администрация США выражает глубокое недовольство в связи с недавними шагами израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Американские официальные лица в частных беседах не стесняются в оценках, называя его «безумцем», который «постоянно ведёт бомбардировки» и выходит за рамки допустимого. Британия, ФРГ и Франция потребовали незамедлительно остановить огонь в регионе и обеспечить гуманитарные коридоры. По данным Минздрава Газы, с начала израильской военной операции погибли 57 882 палестинца и 138 095 получили ранения. Почти 70 детей в секторе Газа умерли от голода с марта 2025 года.