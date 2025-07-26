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Британия решила сбрасывать с воздуха гумпомощь жителям Газы и эвакуировать детей

Великобритания намерена по воздуху доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа, а также вывезти из региона детей, которые пострадали в результате израильских ударов. Об этом сказано в заявлении британского правительства по итогам переговоров между премьером Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Источник: Life.ru

«Премьер-министр изложил то, как Великобритания будет реализовывать планы по сотрудничеству с такими партнёрами, как Иордания, по доставке помощи с воздуха и эвакуации детей, нуждающихся в медицинской помощи», — отмечается в тексте.

Ранее сообщалось, что администрация США выражает глубокое недовольство в связи с недавними шагами израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Американские официальные лица в частных беседах не стесняются в оценках, называя его «безумцем», который «постоянно ведёт бомбардировки» и выходит за рамки допустимого. Британия, ФРГ и Франция потребовали незамедлительно остановить огонь в регионе и обеспечить гуманитарные коридоры. По данным Минздрава Газы, с начала израильской военной операции погибли 57 882 палестинца и 138 095 получили ранения. Почти 70 детей в секторе Газа умерли от голода с марта 2025 года.

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