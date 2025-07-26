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На ЗАЭС предупредили о высокой угрозе ядерной безопасности

Угроза ядерной безопасности в результате ударов, подобных атакам украинской армии в пятницу на пожарную часть Запорожской атомной электростанции и город Энергодар, оценивается как крайне высокая, информирует пресс-служба ЗАЭС.

Угроза ядерной безопасности в результате ударов, подобных атакам украинской армии в пятницу на пожарную часть Запорожской атомной электростанции и город Энергодар, оценивается как крайне высокая, информирует пресс-служба ЗАЭС.

В этот критический момент присутствие международных инспекторов на станции, как подчеркивается, имеет ключевое значение для фиксации событий. Кроме того, присутствие специалистов подчеркивает чрезвычайную опасность подобных атак.

В пятницу дрон ВСУ сбросил боеприпас на стоянку у пожарной части Запорожской АЭС. В результате произошёл пожар и были повреждены несколько автомобилей.

Позднее ВСУ нанесли артиллерийские удары по Энергодару. В результате два мирных жителя погибли, еще двое были ранены. Сегодня места атак были показаны инспекторам МАГАТЭ.

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