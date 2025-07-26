Неожиданный поворот: Беглого молдавского олигарха Плахотнюка задержали в Греции… случайно — полиция проводила рутинное расследование по угнанным автомобилям

Полиция сообщила, что Плахотнюк и его соратник, бывший депутат Константин Цуцу, за два года побывали в 22 странах, не вызывая подозрений при пересечении границ и проверках. Особое внимание вызвало и то, что при задержании у обоих был лишь по одному рюкзаку, без багажа — что свидетельствует о поспешном бегстве.