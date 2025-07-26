Неожиданный поворот: Беглого молдавского олигарха Плахотнюка задержали в Греции… случайно — полиция проводила рутинное расследование по угнанным автомобилям

Поимка и арест беглого олигарха и экс-лидера Демпартии стала возможным благодаря случайности. Конечно, это был вопрос времени, когда он попадется, учитывая количество поддельных документов и как часто Плахотнюк их использовал, но конкретно в Греции, в руки полиции его привело стечение обстоятельств, сообщает tv8.md.
Согласно сообщениям греческих СМИ, его арест стал возможен после того, как в рамках рутинного расследования серии краж автомобилей на западе Афин полиция случайно обнаружила подозрительное удостоверение личности на имя «Кирсанов». Документ с признаками подделки вызвал сомнения у правоохранителей, его проверили, подтвердили фальшивку и аннулировали.
Плахотнюк, не зная об этом, настойчиво требовал через своего адвоката вернуть паспорт на данное имя, что лишь усилило подозрения. В дальнейшем выяснилось, что на ту же фамилию — «Кирсанов» — был оформлен и греческий паспорт «59-летнего мужчины» (Плахотнюка).
«Греческий паспорт 59-летнего мужчины, один из 17 найденных у него проездных документов, также был зарегистрирован на ту же фамилию — Кирсанов. Установлено, что вилла, в которой он проживал, была арендована под другим именем», — отмечает греческое издание The Toc.
Всего при обыске в арендованной на чужое имя вилле были найдены 17 поддельных паспортов и удостоверений личности, а также USB-накопители со специальным программным обеспечением для шифрования данных.
По информации полиции, беглый олигарх получил как минимум 21 документ, оформленный на подставные личности.
Полиция сообщила, что Плахотнюк и его соратник, бывший депутат Константин Цуцу, за два года побывали в 22 странах, не вызывая подозрений при пересечении границ и проверках. Особое внимание вызвало и то, что при задержании у обоих был лишь по одному рюкзаку, без багажа — что свидетельствует о поспешном бегстве.
Вчера прокуроры Греции выдали ордер на предварительный арест Плахотнюка сроком на 40 дней.
Согласно данным полиции, Плахотнюк располагал целым набором документов с «21 личностью», включая удостоверения личности, водительские права и паспорта, выданные в Молдове, Румынии, Украине, России, Болгарии, Вануату и Ираке.
Среди них — румынские и украинские паспорта на имя Антохе Михай и Михаил Таушанжи, документы Вануату и Ирака на имя Аль-Шахин Ферейдуон Шахин Яко, а также российские и болгарские документы на имена Станислав Кирсанов и Михаил Таушанов. Некоторые документы выдали в 2024 и 2025 годах, в том числе румынские водительские права на имя Антохе Михай, оформленные 7 мая 2025 года.
По информации прокуратуры Франции, Плахотнюк якобы заплатил не менее 1 млн долларов бывшему главе Комиссии по контролю за делами Интерпола — молдаванину Виталию Пырлогу, чтобы добиться удаления «красного уведомления» из базы данных. Деньги от 28 таких «клиентов», как утверждает следствие, распределялись среди высокопоставленных чинов МВД Молдовы.
Источник: evedomosti.md.