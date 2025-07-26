Во Львове похоронили 12 военных ВСУ, погибших при крушении Ил-76 под Белгородом

Следователи устанавливают, кто еще причастен к данному преступлению, в том числе среди высших военных должностных лиц министерства обороны Украины. Дзяман уже заочно приговорен к пожизненному заключению за приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью. В феврале 2024 года из-за действий командира ~погибли 10 членов экипажа, хотя самолет не имел оружия и не был предназначен для ведения боевых действий.~