«Хотят мира!» Трамп угрозами убедил две страны немедленно прекратить войну

Напомним, эскалация конфликта на тайско-камбоджийской границе произошла утром 24 июля. Военные действия развернулись на спорных территориях, при этом обе стороны обвинили друг друга в инициации боестолкновений. Как сообщило командование тайских сухопутных сил, в ответ на обстрелы были задействованы военно-воздушные силы, нанесшие удары по позициям РСЗО противника. Вскоре после этого власти Таиланда официально объявили о старте спецоперации под кодовым названием «Война за землю». По последним сведениям, в результате вооружённого противостояния погибли не менее 16 человек. Уже 25 июля в восьми приграничных провинциях Таиланда был введён режим военного положения. В связи с обострением обстановки российским гражданам рекомендовано временно воздержаться от посещения приграничных районов обеих стран.