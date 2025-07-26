Трамп: лидеры Таиланда и Камбоджи хотят прекратить огонь

Он также добавил, что Пномпень и Бангкок уже договорились о «незамедлительной встрече» и начале работы над перемирием. Трамп также дал понять, что после того, как это условие будет исполнено, сторонам дадут возможность вернуться к обсуждению торговых соглашений с США.