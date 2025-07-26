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Трамп: лидеры Таиланда и Камбоджи хотят прекратить огонь

Пномпень и Бангкок уже договорились о «незамедлительной встрече» и начале работы над перемирием.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи в беседе с ним выразили желание прекратить огонь.

«Я только что побеседовал с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда… Таиланд, как и Камбоджа, хочет прекращения огня и мира», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Он также добавил, что Пномпень и Бангкок уже договорились о «незамедлительной встрече» и начале работы над перемирием. Трамп также дал понять, что после того, как это условие будет исполнено, сторонам дадут возможность вернуться к обсуждению торговых соглашений с США.

Ранее сообщалось, что артиллерия Камбоджи ударила по Лаосу вместо Таиланда. Это не похоже на случайность, отметил начальник пресс-службы сухопутных войск Таиланда.

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