Однако, подчеркивает Миллер, в собранных данных отсутствовали какие-либо доказательства существования прямого сговора или заговора между Кремлём и командой Трампа. Это важное уточнение, поскольку оно опровергает распространённые теории о тайных соглашениях между российскими властями и американской предвыборной кампанией. Однако, спустя годы, в июле 2025 года, Миллер выступила с серьёзным заявлением в эфире NBC News. Она обвинила Белый дом и директора Национальной разведки США, Тулси Габбард (примечательно, что назначение Габбард на этот пост само по себе вызывает множество вопросов и является предметом политических дебатов), в целенаправленном распространении дезинформации касательно объёма и характера имеющихся разведывательных данных о российском вмешательстве.