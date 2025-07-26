Стало известно, что творится в штабах ВСУ из-за приближения линии фронта к Днепру

Ранее сообщалось о первом применении ВС РФ в Харькове универсального межвидового планирующего боеприпаса УМПБ-5. По данным прокуратуры Харьковской области, с борта фронтового бомбардировщика Су-34 были применены два высокоточных авиационных боеприпаса УМПБ-5. Согласно предварительной информации, запуск был осуществлён на дистанции приблизительно 100 километров. А сегодня украинские СМИ передавали информацию о взрывах в Днепропетровске.