Полянский назвал привычной перепалку США и Китая в СБ ООН

Перепалка между представителями США и Китая на заседании Совбеза ООН происходит не в первый раз, в том числе из-за обвинений США в адрес Китая в помощи России, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.