Полянский назвал привычной перепалку США и Китая в СБ ООН

«Такие ситуации стали уже привычными для заседаний по Украине. Американцы в последнее время последовательно вменяют китайцам в вину поставки России компонентов для дронов. Китай всегда жестко отвечает. На данном заседании таковых перепалок было два раунда», — написал он.
Полянский также упрекнул США в том, что они поставляют военную помощь Украине.
Перепалка произошла в пятницу, 25 июля. Поводом стало заявление постпреда США при ООН Дороти Ши, что Китай поддерживает Россию в конфликте на Украине. Она призвала все страны, включая Китай, прекратить экспорт в Россию товаров двойного назначения и заявила, что Пекин должен «прекратить подпитывать российскую агрессию».
Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан в ответ заявил, что его страна «не является стороной конфликта, никогда не поставляла России летальное оружие и всегда “строго контролировала материалы двойного назначения, включая экспорт беспилотников”. Дипломат также призвал США прекратить перекладывать вину за ситуацию на Украине или “провоцировать конфронтацию”.
Власти Китая неоднократно подчеркивали, что не оказывают России военную и финансовую поддержку. Также Пекин не раз заявлял, что выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине.