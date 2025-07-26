Ростовского старца Иоанна Домовского причислили к лику святых

«Священный Синод РПЦ принял решение о причислении к лику святых протоиерея Иоанна Домовского — пастыря и духовника, который был и остаётся наставником для тысяч людей. Это большая духовная радость для православных жителей нашего региона!» — отметили в правительстве Ростовской области.
Мощи новопрославленного святого покоятся в Свято-Александровском подворье Ростова-на-Дону. Память старца Иоанна Домовского будет совершаться дважды в год — 9 марта (день преставления) и 9 сентября (день прославления).
24 июля в России отмечался День памяти святой княгини Ольги — знаменитой правительницы времён Древней Руси. В честь праздника Life.ru узнал у советника главы Вологодской митрополии, настоятеля храма в честь Семистрельной иконы Богородицы Илии Савастьянова, с какими молитвами можно обращаться к святой княгине.