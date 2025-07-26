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Ростовского старца Иоанна Домовского причислили к лику святых

Ростовская область обрела нового святого — протоиерей Иоанн Домовский причислен к лику святых решением Священного Синода Русской Православной Церкви. Торжественный чин канонизации состоится 7 сентября в Ростове-на-Дону.

«Священный Синод РПЦ принял решение о причислении к лику святых протоиерея Иоанна Домовского — пастыря и духовника, который был и остаётся наставником для тысяч людей. Это большая духовная радость для православных жителей нашего региона!» — отметили в правительстве Ростовской области.

Мощи новопрославленного святого покоятся в Свято-Александровском подворье Ростова-на-Дону. Память старца Иоанна Домовского будет совершаться дважды в год — 9 марта (день преставления) и 9 сентября (день прославления).

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