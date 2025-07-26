Ростовского старца Иоанна Домовского причислили к лику святых

«Священный Синод РПЦ принял решение о причислении к лику святых протоиерея Иоанна Домовского — пастыря и духовника, который был и остаётся наставником для тысяч людей. Это большая духовная радость для православных жителей нашего региона!» — отметили в правительстве Ростовской области.