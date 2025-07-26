Политолог Марков рассказал, когда пройдут решающие переговоры между Европой и США

По словам Маркова, справедливость в данном вопросе, безусловно, на стороне США, поскольку торговый дефицит с Евросоюзом составляет приблизительно 250 миллиардов долларов. Причем корень проблемы кроется не в превосходстве европейской экономики (скорее наоборот, она уступает американской), а исключительно в высоких торговых барьерах, установленных в ЕС.