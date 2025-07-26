Политолог Марков рассказал, когда пройдут решающие переговоры между Европой и США

Политолог Сергей Марков в своём телеграм-канале отметил, что в ближайшие дни пройдут решающие американо-европейские переговоры. Президент Трамп намерен с 1 августа ввести 30-процентные тарифы на европейские товары, если Евросоюз существенно не уменьшит свои пошлины на американскую продукцию.
В данный момент Трамп находится в Шотландии, где ожидается прибытие Урсулы фон дер Ляйен для проведения торговых переговоров.
По словам Маркова, справедливость в данном вопросе, безусловно, на стороне США, поскольку торговый дефицит с Евросоюзом составляет приблизительно 250 миллиардов долларов. Причем корень проблемы кроется не в превосходстве европейской экономики (скорее наоборот, она уступает американской), а исключительно в высоких торговых барьерах, установленных в ЕС.