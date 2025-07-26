Катар пригрозил сократить поставки СПГ в Европу

По данным агентства Евростат за первый квартал 2025 года, Катар стал третьим по значимости поставщиком СПГ в Евросоюз (10,8%) после США (50,7%) и России (17%). Это означает, что при прекращении импорта как из Катара, так и из России ЕС придется компенсировать более четверти поставок. Также вырастет зависимость Европы от США в этой области, резюмировало издание. -0-