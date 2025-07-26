Катар пригрозил сократить поставки СПГ в Европу

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Катар пригрозил остановить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу из-за несогласия с требованиями директивы ЕС. Об том информирует РИА Новости со ссылкой на материал издания Welt.
«ЕС должен внести дальнейшие изменения в директиву о цепочках поставок, иначе государству Катар и QatarEnergy придется серьезно рассмотреть альтернативные рынки, которые обеспечивают более стабильную и благоприятную деловую среду для бизнеса, для нашего СПГ и других продуктов», — приводится в материале выдержка из письма госминистра Катара по вопросам энергетики Саада аль-Кааби правительству Бельгии от 21 мая.
По мнению министра, директива Евросоюза содержит несоответствия и противоречия законам и стандартам, действующим в Катаре. Он напомнил, что Парижское соглашение по климату закрепляет за государством право самостоятельно ставить цели в этой области. ЕС же игнорирует его, вводя крупные штрафы за нарушение своих требований.
«Я убежден, что компании не должны быть вынуждены выбирать между климатической политикой своего государства и правилами ЕС», — отметил госминистр.
По данным агентства Евростат за первый квартал 2025 года, Катар стал третьим по значимости поставщиком СПГ в Евросоюз (10,8%) после США (50,7%) и России (17%). Это означает, что при прекращении импорта как из Катара, так и из России ЕС придется компенсировать более четверти поставок. Также вырастет зависимость Европы от США в этой области, резюмировало издание. -0-