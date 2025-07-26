Таиланд и Камбоджа приостановили боевые действия из-за проливных дождей

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные силы (ВС) Таиланда и Камбоджи были вынуждены временно остановить боевые действия в приграничных районах из-за проливных дождей. Об этом сообщает газета The Nation со ссылкой на заявление ВС Таиланда, информирует ТАСС.
По информации издания, тайские и камбоджийские военные продолжают удерживать занимаемые позиции в неблагоприятных погодных условиях. При этом отмечается, что ситуация в зоне конфликта с полудня до 16.00 по местному времени практически не изменилась.
Ранее сообщалось, что истребители F-16 и JAS 39 ВВС Таиланда дважды за день наносили удары по позициям камбоджийских ВС в приграничных районах.
Вооруженные столкновения вдоль камбоджийско-таиландской границы начались утром 24 июля недалеко от спорной пограничной зоны в провинции Оддар-Миенчей. Обе стороны сообщали о десятках погибших и раненых — как военных, так и гражданских.
К усилиям по снижению напряженности 26 июля присоединился президент США Дональд Трамп. Он сообщил, что провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхамом Вечаячайем, по итогам которого заявил, что власти Таиланда и Камбоджи выразили желание немедленно прекратить огонь.
«Таиланд, как и Камбоджа, хочет немедленного прекращения огня. Я передам это сообщение премьер-министру Камбоджи. После разговора с обеими сторонами прекращение огня, мир и процветание кажутся естественным исходом. Скоро мы это увидим», — написал в Truth Social американский лидер. -0-