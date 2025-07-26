«Спасли жизнь»: Офицер ВСУ поблагодарил русских бойцов, которые несли его 8 км на носилках

Бывший начальник разведки 6-го погранотряда ВСУ майор Трофимук попал в плен к бойцам группировки «Запад» при попытке занять позицию под Купянском. Офицер ВСУ утверждает, что командование отправило его группу из четырёх человек на якобы пустую позицию, где их встретили российские военные.