BI рассказал, как НАТО наблюдает за Россией с помощью «глаз в небе»

AWACS (airborne warning and control system — «авиационная система предупреждения и контроля») — это электронная система разведки и управления, устанавливаемая на летательном средстве и предназначенная для дальнего обнаружения объектов противника в воздухе, на земле и на воде), наведения на них средств поражения или перехвата, а также координации действий сил союзников и смежных задач.
Эти комплексы состоят из летательного аппарата (чаще всего самолет), мощного радиолокатора, вспомогательной аппаратуры и средств связи.
Издание рассказало, как самолет пролетел над Восточной Европой. На панели управления на борту показывались символы в форме треугольников и U-образные знаки. Каждый из них говорил о присутствии корабля, истребителя или другой военной единицы в регионе Балтийского моря и Калининграда. Наблюдение за российским регионом и приграничной территорией в течение восьми часов вел самолет Boeing E-3.
«Мы — глаза в небе», — писал работу AWACS офицер ВВС США, ответственный за распределение истребителей по задачам. — «Находясь на высоте 30 000 футов (9,1 км. — РБК), мы можем смотреть вниз и видеть практически всё, что происходит на земле», — говорит он.
Самолет считается старым (серийное производство было прекращено в 1992 году). Корреспондент BI, летевший на нем, сравнил интерьер с «капсулой времени времен Холодной войны». Но в то же время он остается ключевым для НАТО средством наблюдения: борт оснащен передовым и строго секретным оборудованием, с помощью которого ведется разведка.
Внутри самолет с AWACS напоминает офис в высотном здании, где есть несколько рабочих мест для выполнения разных задач. Члены его экипажа работают за компьютерами или специализированными приборами. В задней части самолета есть несколько импровизированных кроватей, место для хранения и разогрева пищи и туалет.
Самолет оснащен оборудованием с передовыми функциями: практически все, к чему прикасается экипаж, от документов до экранов компьютеров, засекречено. Наиболее секретную зону самолета, где расположены ключевые системы связи, закрыли занавеской, когда журналист был там.
Военнослужащий из Нидерландов, капитан Джаспер, ответственный за отслеживание обстановки в воздушном пространстве и на поверхности, рассказал BI, что самолет отправляют туда, где без наблюдения с воздуха обойтись нельзя. «Он делает то, чего не могут сделать стационарные средства [разведки], большинство наземных объектов», — пояснил он.
Самолеты-разведчики НАТО регулярно летают у границ России и в приграничных странах, их отслеживает российская ПВО. С 2022 года блок использует их в том числе для оказания поддержки Украине.
Минобороны и до начала военной операции указывало на рост интенсивности полетов разведывательных самолетов, в том числе над Черным морем и Балтикой. С февраля 2022 года полеты разведывательных самолетов регулярно осуществляются странами НАТО над территорией Восточной Европы и Балтии, чтобы отслеживать российские военные самолеты у границ государств НАТО, писал UK Defense Journal.
В НАТО заявляли о планах по подавлению потенциала российских сил в Калининградской области. Об этом, в частности, говорил командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью. Генсек блока Марк Рютте, ссылаясь на заявление европейских военных чиновников, говорил, что Россия может напасть на страны НАТО в течение следующих пяти лет. Он высказывал мнение, что «российская угроза» реально существует и страны НАТО должны быть уверены, что смогут защитить себя.
Президент России Владимир Путин говорил, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами альянса. В Кремле в ответ на слова командующих заявили, что блок превратился в «инструмент конфронтации», и это подтверждается публичными заявлениями.