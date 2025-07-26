BI рассказал, как НАТО наблюдает за Россией с помощью «глаз в небе»

В НАТО заявляли о планах по подавлению потенциала российских сил в Калининградской области. Об этом, в частности, говорил командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью. Генсек блока Марк Рютте, ссылаясь на заявление европейских военных чиновников, говорил, что Россия может напасть на страны НАТО в течение следующих пяти лет. Он высказывал мнение, что «российская угроза» реально существует и страны НАТО должны быть уверены, что смогут защитить себя.