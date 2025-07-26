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Президент США считает, что Камбоджа и Таиланд готовы к миру

По словам Трампа, правительства Камбоджи и Таиланда выразили готовность к проведению встречи и обсуждению условий перемирия.

По словам Трампа, правительства Камбоджи и Таиланда выразили готовность к проведению встречи и обсуждению условий перемирия.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты приостановят любые торговые переговоры с этими странами до тех пор, пока вооруженные столкновения не будут прекращены.

Утром 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей разгорелись ожесточенные бои, в которых применялись реактивные системы залпового огня, авиация и бронированные машины. Непосредственным предлогом для начала военных действий послужил территориальный спор вокруг участка границы, где расположен старинный индуистский храм. Тем не менее, корни этого конфликта уходят гораздо глубже.