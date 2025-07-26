Президент США считает, что Камбоджа и Таиланд готовы к миру

Утром 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей разгорелись ожесточенные бои, в которых применялись реактивные системы залпового огня, авиация и бронированные машины. Непосредственным предлогом для начала военных действий послужил территориальный спор вокруг участка границы, где расположен старинный индуистский храм. Тем не менее, корни этого конфликта уходят гораздо глубже.