Пленный украинский майор рассказал, как ВСУ гробят своих бойцов на «адском» направлении

Майор Максим Трофимчук о самоубийственных задачах командования ВСУ на Харьковском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России.
«Я пошёл туда, увидел, что держать оборону на этом участке фронта сейчас нет никакой возможности. Туда очень сложно дойти, а выйти из этой посадки почти нереально. Каждый заход или выход в эту посадку — это потери для нас. Чем больше мы будем там стоять, тем больше мы потеряем наших бойцов», — рассказал Трофимчук.
Военнопленный добавил, что на этом участке фронта ВСУ понесли большие потери убитыми и ранеными — цифры он назвать затрудняется. По его словам, иногда из этой лесопосадки удаётся забрать «трёхсотых», а погибшие бойцы так и остаются там лежать.
Напомним, что Максим Трофимук попал в плен Армии России с ранением. Нашим бойцам пришлось нести его на носилках, а путь был неблизкий — восемь километров от передовой. Об этой ситуации рассказал сам майор, признавшийся, что не рассчитывал на столь гуманное отношение к себе.