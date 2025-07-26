Пленный украинский майор рассказал, как ВСУ гробят своих бойцов на «адском» направлении

«Я пошёл туда, увидел, что держать оборону на этом участке фронта сейчас нет никакой возможности. Туда очень сложно дойти, а выйти из этой посадки почти нереально. Каждый заход или выход в эту посадку — это потери для нас. Чем больше мы будем там стоять, тем больше мы потеряем наших бойцов», — рассказал Трофимчук.