Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии раскритиковали новый шаг Зеленского

Британский дипломат, экс-посол Великобритании в России Иэн Прауд заявил, что западные страны, включая США и ключевые европейские государства, давно осведомлены о серьёзных коррупционных обвинениях в адрес администрации Владимира Зеленского.

Источник: Life.ru

В своём посте в соцсети X он подчеркнул, что дипломатические миссии в Киеве располагают соответствующей информацией, и призвал помнить об этом, поскольку, по его словам, такие политики, как новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер, вскоре могут публично выразить озабоченность ситуацией.

«Дипломатические представительства США, Британии и других крупнейших европейских стран в Киеве уже давно осведомлены о масштабных обвинениях в коррупции, циркулирующих вокруг команды Зеленского. Помните об этом, поскольку такие люди, как (премьер-министр Британии. — Прим. Life.ru) Кир Стармер, в ближайшие месяцы будут выражать удивление и растущую обеспокоенность», — написал он.

Напомним, 22 июля Владимир Зеленский подписал закон, существенно ограничивающий автономию Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Это вызвало массовые протесты по всей стране, а также резкую критику в ЕС, некоторые открыто призвали украинского политика покинуть свой пост. 25 июля, пытаясь снизить накал страстей, Зеленский направил в Раду новый проект, предполагающий восстановление независимости антикоррупционных органов. Однако процесс его принятия может столкнуться с трудностями: по данным британских СМИ, около 70 депутатов от правящей партии «Слуга народа» готовы заблокировать голосование.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше