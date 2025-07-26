«Дипломатические представительства США, Британии и других крупнейших европейских стран в Киеве уже давно осведомлены о масштабных обвинениях в коррупции, циркулирующих вокруг команды Зеленского. Помните об этом, поскольку такие люди, как (премьер-министр Британии. — Прим. Life.ru) Кир Стармер, в ближайшие месяцы будут выражать удивление и растущую обеспокоенность», — написал он.