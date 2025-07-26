Европейские авиакомпании изменят нормы провоза жидкости в ручной клади

Европейский союз готовится к смягчению правил провоза жидкостей в ручной клади для пассажиров самолётов. Как сообщил телеканал Euronews со ссылкой на Еврокомиссию, новые нормы позволят перевозить до двух литров жидкостей вместо действующего лимита в один литр, а также отменят требование упаковывать их в емкости объёмом менее 100 миллилитров.