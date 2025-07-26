«Идёт по кругу»: В делегации России рассказали о втором раунде перепалки Китая и США в ООН

«Это не в первый раз. Такие ситуации стали уже привычными для заседаний по Украине. Американцы в последнее время последовательно вменяют китайцам в вину поставки России компонентов для дронов (про собственные поставки режиму Зеленского, разумеется, не говорят — “это другое”). Китай всегда жёстко отвечает. Иногда это идёт по кругу», — написал дипломат.