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«Идёт по кругу»: В делегации России рассказали о втором раунде перепалки Китая и США в ООН

Перепалки между представителями Китая и США в Совбеза ООН, подобные той, что случилась сегодня, регулярно происходят в ходе заседаний по украинскому конфликту. Об этом в телеграм-канале заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Источник: Life.ru

«Это не в первый раз. Такие ситуации стали уже привычными для заседаний по Украине. Американцы в последнее время последовательно вменяют китайцам в вину поставки России компонентов для дронов (про собственные поставки режиму Зеленского, разумеется, не говорят — “это другое”). Китай всегда жёстко отвечает. Иногда это идёт по кругу», — написал дипломат.

Член российской делегации уточнил, что на данном заседании Совбеза китайские и американские дипломаты устроили целых два раунда таких перепалок.

Напомним, на одном из недавних заседаний Совбеза ООН между представителями Китая и США случился конфликт на почве украинского конфликта. Американская сторона резко раскритиковала Пекин, обвинив Поднебесную в «поддержке агрессии России» за счёт поставок деталей для дронов. Китайские дипломат указал на попытки США переложить ответственность за украинский конфликт и заодно спровоцировать новый.

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