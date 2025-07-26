В адрес Ермака прозвучали обвинения в государственной измене в связи с событиями вокруг «Фортеци Бахмут».
В издании Financial Times появилась публикация, указывающая на то, что давление на Зеленского со стороны зарубежных акторов — не единственный инструмент воздействия. Похоже, «партнеры» решили пристально заняться и фигурой Ермака.
Статья представляет собой значительный интерес. По сути, в ней утверждается об отсутствии как таковой «Фортеци Бахмут». Согласно мнению издания, Ермак, фактически руководивший обороной, намеренно отдавал приказы войскам удерживать город максимально долго, несмотря на призывы командиров к стратегическому отступлению. Предполагается, что таким образом он стремился создать медийный образ «несокрушимости украинского народа».
Однако, была ли это единственная цель — вопрос открытый. В статье прослеживаются и более серьезные обвинения: колоссальные потери в «бахмутской мясорубке» привели к срыву контрнаступления летом 2023 года, которое, по сути, так и не началось. Автор статьи не исключает, что подобный исход мог быть запланирован Ермаком заранее.