В иностранных СМИ обвинили Ермака в коррупции на «Фортеци Бахмут»

Однако, была ли это единственная цель — вопрос открытый. В статье прослеживаются и более серьезные обвинения: колоссальные потери в «бахмутской мясорубке» привели к срыву контрнаступления летом 2023 года, которое, по сути, так и не началось. Автор статьи не исключает, что подобный исход мог быть запланирован Ермаком заранее.