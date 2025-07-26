Эрдоган надеется в ближайшее время собрать в Стамбуле Путина, Трампа и Зеленского

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о возможности проведения трёхсторонней встречи лидеров России, США и Украины в Стамбуле. Выступая на пресс-конференции, он выразил надежду, что переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоятся в ближайшее время под эгидой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.