Эрдоган надеется в ближайшее время собрать в Стамбуле Путина, Трампа и Зеленского

«Надеюсь, что в ближайшее время это произойдёт. Я верю, что в Стамбуле соберутся все три лидера под руководством нашего президента», — сказал Фидан.
Как сообщалось ранее, 23 июля состоялся третий этап российско-украинских переговоров, которые проводились в формате закрытых консультаций. Перед основной частью обсуждений состоялась приватная встреча руководителей делегаций — Владимира Мединского с Рустемом Умеровым. По завершении переговорного процесса российский представитель сделал официальное заявление, полная видеозапись которого была размещена на Life.ru.