Таиланда и Камбоджа прекратили огонь на границе из-за сильных дождей

С обеих сторон зафиксированы погибшие и раненые, среди которых есть и мирные жители. После ударов Камбоджи, в результате которых, по имеющимся данным, погибли как минимум 14 гражданских, из четырех пограничных провинций Таиланда эвакуированы более 100 тысяч человек. Бои с участием танков, артиллерии и авиации продолжались в пятницу.