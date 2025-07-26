Таиланда и Камбоджа прекратили огонь на границе из-за сильных дождей

Сильные ливни, прошедшие в большинстве районов вдоль линии боевого соприкосновения на границе Таиланда и Камбоджи, привели к временному прекращению боевых действий. Об этом в субботу сообщила газета The Nation со ссылкой на командование Второго военного округа сухопутных войск Таиланда, отвечающего за зону основных столкновений.
«Оперативное командование Второго округа сообщило о временной приостановке огня из-за проливных дождей в районе конфликта. По состоянию на 16:00 субботы (12:00 мск) обстановка остается практически без изменений по сравнению с полуднем того же дня (08:00 мск)», — говорится в публикации.
Обострение конфликта на границе между Таиландом и Камбоджей перешло в фазу активных боевых действий утром 24 июля. После перестрелок в приграничной зоне обе стороны применили тяжелое вооружение: Камбоджа задействовала реактивные системы залпового огня «Град», включая удары по гражданской инфраструктуре на территории Таиланда, а ВВС Таиланда нанесли авиаудары по позициям камбоджийских войск.
С обеих сторон зафиксированы погибшие и раненые, среди которых есть и мирные жители. После ударов Камбоджи, в результате которых, по имеющимся данным, погибли как минимум 14 гражданских, из четырех пограничных провинций Таиланда эвакуированы более 100 тысяч человек. Бои с участием танков, артиллерии и авиации продолжались в пятницу.