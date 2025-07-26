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Группа подростков держит в страхе немецкий город Харзефельд

«Все чувствуют себя брошенными. Поэтому мы, граждане, должны помогать себе сами. Нас уже больше 300 человек», — говорит местный житель.

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком городе Харзефельд группа подростков нападает на людей на улице, снимает это на видео и распространяет в интернете. Об этом сообщает издание Bild.

Жители города Харзефельд недалеко от Гамбурга решили больше не ждать помощи от полиции и начали патрулировать улицы сами.

«Все чувствуют себя брошенными. Поэтому мы, граждане, должны помогать себе сами. Нас уже больше 300 человек», — говорит местный житель.

Добровольцы каждый день дежурят у школ, на вокзале и в других потенциально опасных местах.

«Здесь, на вокзале, мальчика сбили с ног и чуть не сбросили на рельсы. Когда я увидела видео, опубликованное в интернете преступниками, мне стало ясно, что я больше не отпущу своих детей гулять одних», — говорит жительница города.

Полиция признает, что их ресурсов не хватает. Нередко дежурные полицейские приезжают из соседнего города Букстехуде — а это минимум 15 км, только на дорогу уходит около 20 минут. -0-