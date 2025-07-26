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Генассамблея ООН приняла резолюцию по искусственному интеллекту

«Генассамблея ООН одобрила по инициативе Таджикистана специальную резолюцию об использовании искусственного интеллекта для устойчивого развития Центральной Азии», — говорится в сообщении МИД.

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по искусственному интеллекту (ИИ) по инициативе Таджикистана. Об том информирует РИА Новости со ссылкой на департамент информации таджикского МИД.

«Генассамблея ООН одобрила по инициативе Таджикистана специальную резолюцию об использовании искусственного интеллекта для устойчивого развития Центральной Азии», — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве отмечают, что резолюция направлена на развитие доверительных и безопасных технологий с упором на образование, стартапы и международное сотрудничество.

Документ поддержали подавляющее большинство стран. Он стал важным шагом к формированию глобального консенсуса по этичному и безопасному применению ИИ.

Согласно резолюции, в Душанбе будет создан Региональный центр ИИ, который займется координацией программ по искусственному интеллекту в Центральной Азии.

«Планируются совместные проекты университетов, дата-центров и технопарков, разрабатываются механизмы регулирования и самоконтроля ИИ, регион станет примером для других стран мира», — отмечает МИД Таджикистана. -0-

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