Страны коалиции желающих маниакально предпринимают любые действия, чтобы добиться противостояния России и НАТО. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.
«Мы защищаем свои границы и свою безопасность, без внешней агрессии. В отличие от НАТО», — написал он в личном Telegram-канале.
По словам Слуцкого, коалиция желающих маниакально «бьет в бубен большой войны», предпринимая действия, направленные на достижение эскалации с РФ, нагнетая ситуацию и прибегая к риторике о якобы «российской угрозе».
Это, в том числе, делается для подрыва усилий по переговорам России и Украины в Стамбуле для урегулирования конфликта.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента РФ Владимира Путина, что государство не собирается воевать с НАТО или странами Европы, а также вмешиваться в их внутренние дела.