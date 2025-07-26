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«Маниакально бьют в бубен войны»: Слуцкий раскритиковал НАТО за желание добиться эскалации с Россией

Слуцкий: коалиция желающих хочет добиться противостояния РФ и НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Страны коалиции желающих маниакально предпринимают любые действия, чтобы добиться противостояния России и НАТО. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

«Мы защищаем свои границы и свою безопасность, без внешней агрессии. В отличие от НАТО», — написал он в личном Telegram-канале.

По словам Слуцкого, коалиция желающих маниакально «бьет в бубен большой войны», предпринимая действия, направленные на достижение эскалации с РФ, нагнетая ситуацию и прибегая к риторике о якобы «российской угрозе».

Это, в том числе, делается для подрыва усилий по переговорам России и Украины в Стамбуле для урегулирования конфликта.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента РФ Владимира Путина, что государство не собирается воевать с НАТО или странами Европы, а также вмешиваться в их внутренние дела.

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