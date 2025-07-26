В США задумали активно внедрить ИИ в государственное управление

Согласно информации, опубликованной в Washington Post, американское ведомство, отвечающее за государственную эффективность (DOGE), планирует вдвое уменьшить объем федерального регулирования, используя для этого искусственный интеллект.
Предполагается, что ИИ обработает около 200 тысяч федеральных нормативных документов для выявления тех, которые устарели и более не соответствуют законодательным требованиям, с последующей их отменой.
Ожидается, что проект будет завершен к 20 января 2026 года, к очередной годовщине вступления в должность президента Трампа.